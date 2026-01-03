Bilecik Osmaneli’de çiftçilere meyve fidanı desteği
Valilik projesiyle fidan dağıtımı gerçekleştirildi
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere yönelik meyve fidanı desteği sağlandı. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında ilçede fidan dağıtımı yapıldı.
Proje çerçevesinde ilçede üretim yapan 59 çiftçiye 2 bin 210 adet ceviz, 720 adet Trabzon hurması ve 550 adet incir fidanı teslim edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Fidan dağıtım' programına katılan Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, tarımsal üretimi artırmaya yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.
"Dağıtılan fidanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu temenni ediyoruz. Tarımsal üretimi güçlendirecek her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
