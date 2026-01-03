DOLAR
Bilecik Osmaneli’de Çiftçilere Meyve Fidanı Desteği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında 59 çiftçiye ceviz, Trabzon hurması ve incir fidanı dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:26
Bilecik Osmaneli’de çiftçilere meyve fidanı desteği

Valilik projesiyle fidan dağıtımı gerçekleştirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere yönelik meyve fidanı desteği sağlandı. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında ilçede fidan dağıtımı yapıldı.

Proje çerçevesinde ilçede üretim yapan 59 çiftçiye 2 bin 210 adet ceviz, 720 adet Trabzon hurması ve 550 adet incir fidanı teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Fidan dağıtım' programına katılan Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, tarımsal üretimi artırmaya yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.

"Dağıtılan fidanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu temenni ediyoruz. Tarımsal üretimi güçlendirecek her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

