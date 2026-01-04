DOLAR
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Şırnak’ta yoğun kar ve tipide Uludere-Habur II Karayolu’nda gece boyu karla mücadele sürdü; kaymakamlar 02.00'de saha incelemesi yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:08
Çalışmalar saha incelemesiyle takip edildi

Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, Uludere-Habur II Karayolunda yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmaları gece saatlerinde yetkililer tarafından yerinde incelendi.

Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ile Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, saat 02.00 sularında Habur II Gümrük Kapısı güzergâhında devam eden çalışmaları sahada takip etti. Kaymakamlar, kar küreme, yol açma ve genişletme faaliyetlerini yürüten ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında kaymakamlar, Şırnak-Habur II Karayolunun özellikle kış aylarında stratejik öneme sahip bir güzergâh olduğunu vurgulayarak, ulaşımın kesintisiz sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade etti.

Ekiplerin özverili çalışması sürüyor

Gece boyunca devam eden çalışmalarda karla mücadele ekiplerinin özverili mesaisi dikkat çekti. Karayolları ve ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiği belirtilirken, çalışmaların amacı yolun ulaşıma açık tutulması ve sürüş güvenliğinin artırılması olarak kayda geçti.

