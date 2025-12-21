Acil Servis Doktoru Semih Gürel, Nöbetten Sonra Karadeniz'de Dağ Bisikletiyle

Giresun'un Eynesil ilçesi Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan 28 yaşındaki doktor Semih Gürel, yoğun geçen 24 saatlik nöbetlerin ardından beyaz önlüğünü çıkarıp kaskını takıyor ve Karadeniz'in zorlu coğrafyasında kilometrelerce dağ bisikletiyle yol alıyor. Kar, yağmur ve sis dinlemeyen yolculuklarıyla Gürel, hem mesleki hem de doğa tutkusunu sosyal medyada paylaşıyor.

Meslek ile doğa arasında nefes alan doktor

Ankara'dan yaklaşık 1,5 yıl önce Giresun'a atanan Dr. Gürel, şehir yaşamında scooter kullandığını, Karadeniz'e gelince coğrafyaya uygun bir dağ bisikleti aldığını söylüyor. Acil serviste geçen yoğun ve stresli saatlerin ardından bisikletin onun için sadece bir spor değil, bir nefes alma anı olduğunu vurguluyor.

Gürel, mesleğini ve bisiklet tutkusunu anlattığı sözlerinde şunları dile getirdi:

"Orada scoter sürücüsüydüm. Buraya gelince coğrafyaya uygun dağ bisikleti aldım. 1,5 yıldır boş günümde dağ bayır geziyorum. Acil serviste 24 saatlik nöbetlerden sonra kafa dağıtma amaçlı spontane geziler düzenliyorum"

Zorlu parkurlar ve kaydedilen anlar

Bazen 4-5 saat süren sürüşlerle yüksek rakımlı yaylalara çıkan Gürel, karla kaplı patikalarda, yağmur altında ve sis içinde pedal çeviriyor. Doğayla baş başa kaldığı yolculukları kask kamerasıyla kayda alan genç doktor, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşıyor ve takipçilerine bölgenin eşsiz manzaralarını gösteriyor.

Gürel, bölgenin coğrafi özelliklerini ve sürüş koşullarını şu sözlerle aktardı:

"Burası bir sahil ilçesi ama 2 kilometre ötesi hep yükselti başlıyor. Dağlık bir alan. Sahil boyu gezdikten sonra içeri girsek yüksel engebe, çukur, tepe başlıyor. Ona uygun bir bisiklet almak istedim. Hava koşulları zorlu oluyor ancak bisiklet sürmemize engel olmuyor. Bisikletin jantı kara uygun. Karda zorlanmıyorum. Mekanik bir alet tamiri kolay. Bazen yolculuklarım 4-5 saat sürebiliyor. Zirveye çıktığım zaman sahile iniş gerçekleştiriyorum. İnişler 1-2 saat sürüyor. Yolda çok fazla yaban hayvanı ölülüleri ile karşılaşıyorum. Yoldayken trafikte renkli görüntüler görüyorum. Yol boyunca bir tarafın mavi bir tarafın yeşil olması çok güzel hissettiriyor. Bu bölge çok sulak bir alan. Yol boyunca şelaleler, deniz manzarası ve dereler güzel manzaralar oluşturuyor"

Sağlık, terapi ve gelecek hedefleri

Bisikletin hem fiziksel hem de psikolojik faydalarından bahseden Gürel, sporun vücut üzerindeki etkilerini ve kişisel hedeflerini paylaştı. Dr. Gürel'in sözleri şöyle:

"Bisiklet beni yormuyor açıkçası enerji veriyor. Çok kez mesai sonrası nöbetten çıkıp uyumadan bisikletle uzun turlar attığım olmuştur. Bisiklet çok sağlıklı bir spor. Vücuttaki birçok kası çalıştırıyor. Başta bacak kası dahil olmak üzere üst vücudu da çalıştırıyor. Bu 14 kilogramlık bir bisiklet. Sadece bunu taşımak bile yük taşıtmış oluyor yani kol, göğüs, sırt kasları çalışıyor. Bel anatomisine çok iyi geliyor. Dizlere, menüsküse yani her şeye çok iyi geliyor. En önemlisi de psikolojiye çok iyi geliyor. Trabzon, Gümüşhane ve Giresun arası gezdim. Bundan sonra hayalim bir Türkiye turu ondan sonraki hayalim ise dünya turu"

Semih Gürel'in Karadeniz'in zorlu ama etkileyici doğasında gerçekleştirdiği yolculuklar, mesleki yoğunluğun ardından gelen bir terapiyi ve bölgenin doğal zenginliklerini takipçilerine aktarıyor.

