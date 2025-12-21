Şehit İlhan Ongan Mevlid-i Şerif ile Bilecik'te Anıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan astsubay için anma programı düzenlendi

Gürcistan’da geçtiğimiz aylarda düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan anısına Bilecik’te Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şeyh Edebali Külliyesi Orhangazi Camii'nde gerçekleştirilen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit ailesi, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gürcistan’da meydana gelen kargo uçağı kazasında bulunan 20 personelden biri olan İlhan Ongan’ın şehit olması nedeniyle düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer programda, "Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimiz İlhan Ongan’ın kıymetli ailesinin her daim yanındayız, devletimiz tüm imkânlarıyla onların yanındadır" dedi.

ŞEHİT İLHAN ONGAN DUALARLA ANILDI