DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Şehit İlhan Ongan Mevlid-i Şerif ile Bilecik'te Anıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan için Bilecik'te Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:47
Şehit İlhan Ongan Mevlid-i Şerif ile Bilecik'te Anıldı

Şehit İlhan Ongan Mevlid-i Şerif ile Bilecik'te Anıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan astsubay için anma programı düzenlendi

Gürcistan’da geçtiğimiz aylarda düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan anısına Bilecik’te Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şeyh Edebali Külliyesi Orhangazi Camii'nde gerçekleştirilen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit ailesi, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gürcistan’da meydana gelen kargo uçağı kazasında bulunan 20 personelden biri olan İlhan Ongan’ın şehit olması nedeniyle düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer programda, "Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimiz İlhan Ongan’ın kıymetli ailesinin her daim yanındayız, devletimiz tüm imkânlarıyla onların yanındadır" dedi.

ŞEHİT İLHAN ONGAN DUALARLA ANILDI

ŞEHİT İLHAN ONGAN DUALARLA ANILDI

ŞEHİT İLHAN ONGAN DUALARLA ANILDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
4
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü
7
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025