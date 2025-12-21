Şehitkamil'de 25 Aralık Coşkusu Başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, "25 Aralık Ruhuyla Kurtuluşun Ritmi Gençlikte" programıyla başladı.

Günler sürecek etkinliklerin ilk gününde yüzlerce Gaziantepli, milli mücadelenin simgesi olan 25 Aralık ruhunu hep birlikte yaşadı.

Programda neler vardı?

Koru Park’ta yoğun katılımla gerçekleşen programda DJ performansı, konser ve sokak ateşi etkinlikleri düzenlendi. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde, Koru Park’ı dolduran vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, Gaziantep’in bağımsızlık mücadelesinin gururunu ve onurunu da derinden hissetti.

Coşku dolu anların yaşandığı gecede, Antep’i "Gaziantep" yapan kahraman atalar saygı ve minnetle anıldı.

25 Aralık sadece bir tarih değil

Kutlamalara katılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, 25 Aralık’ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir direniş, fedakârlık ve vatan sevgisi sembolü olduğunu vurguladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran Gaziantepliler, kurtuluş destanını yazan ecdadın mirasına sahip çıkmanın gururunu yaşadı.

Başkan Umut Yılmaz'ın mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’in tarih boyunca bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkan bir şehir olduğunu ifade etti. Yılmaz, "25 Aralık, bu şehrin onurudur, gururudur. Gaziantep halkı, imkânsızlıklar içinde verdiği destansı mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Bizler de bu ruhu özellikle gençlerimize aktarmak, onları tarihleriyle buluşturmak istiyoruz. Bu etkinlikler, geçmişimizi hatırlamak, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek içindir. Gençlerimizin 25 Aralık ruhunu hissederek büyümesi, bu şehrin geleceği adına son derece önemlidir" dedi.

Başkan Umut Yılmaz, Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerin önümüzdeki günlerde de farklı programlarla devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları kutlamalara davet etti.

Kutlamalar devam edecek

Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık etkinlikleri şu programlarla devam edecek:

22 Aralık Pazartesi: Şehitkamil Sanat Galerisi’nde açılacak olan "Gazi Şehrin İzinde - 104 Eserle 104. Yıl" Resim Sergisi

23 Aralık Salı: D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde düzenlenecek olan "Destansı Kurtuluş Konseri"

24 Aralık Çarşamba: Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan usta sanatçı Esat Kabaklı’nın "Kahramanlık Türküleri Konseri"

