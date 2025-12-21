Adıyaman'da Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman'da konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Kent merkezinde ihbar üzerine hızlı müdahale

Adıyaman'ın kent merkezinde vatandaşlar tarafından fark edilen bir kedi, konserve kutusuna sıkıştı. Durumu bildiren vatandaşların ihbarı üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

İtfaiye personeli, kediyi bulunduğu konserveden titizlikle çıkararak başarılı bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan kedi, yapılan müdahalenin ardından herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmeden serbest bırakıldı.

