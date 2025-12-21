DOLAR
Adıyaman'da Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman kent merkezinde konserve kutusuna sıkışan kedi, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:32
Kent merkezinde ihbar üzerine hızlı müdahale

Adıyaman'ın kent merkezinde vatandaşlar tarafından fark edilen bir kedi, konserve kutusuna sıkıştı. Durumu bildiren vatandaşların ihbarı üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

İtfaiye personeli, kediyi bulunduğu konserveden titizlikle çıkararak başarılı bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan kedi, yapılan müdahalenin ardından herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmeden serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

