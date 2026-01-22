Canik’te Karne Hediyesi Çekilişi Başvuruları Sürüyor

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi, yarıyıl tatiline özel geleneksel karne hediyesi çekilişine başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Belediye, bu yıl da öğrencilerin karne sevincine ortak olmak için yüzleri güldüren ödüller hazırladı.

Çekiliş ve Ödüller

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen çekiliş kapsamında 2 adet Samsunspor lisanslı forma, 2 adet bisiklet, 2 adet kulak üstü Bluetooth kulaklık, 2 adet akıllı saat ve 2 adet el oyun konsolu talihlilerini bulacak. Ayrıca NSosyal platformuna özel olarak AstroTabu oyun seti de hediye edilecek.

Katılım Şartları ve Sonuçların Açıklanması

Çekiliş, Türkiye geneli katılıma açık olup katılım şartları ve detaylı bilgiler, Canik Belediyesi tarafından paylaşılan çekiliş gönderisinin açıklamalar bölümünde yer alıyor. Başvurular 26 Ocak saat 23.59'a kadar alınacak; çekiliş sonuçları ise 27 Ocak tarihinde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak.

Çekilişle ilgili duyurular ve katılım koşulları Canik Belediyesi ile Başkan İbrahim Sandıkçı'nın NSosyal, X ve Instagram hesaplarından takip edilebilir.

