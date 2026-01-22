Mardin’de 2026 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Mardin'de 2026 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun başkanlığında yapıldı; 323 projeden 164'ü tamamlandı, toplam yatırım 71 milyar 314 milyon 799 bin TL.

22.01.2026
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:13
Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde 2025 yılı itibarıyla yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

Projeler ve yatırımlar

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 2025 yılı sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından toplam 323 proje uygulandığı belirtildi. Bu projelerden 164’ünün tamamlandığı, 104’ünün devam ettiği, 55’inin ise etüt-proje aşamasında bulunduğu ifade edildi.

Projelerin toplam yatırım tutarının 71 milyar 314 milyon 799 bin lira olduğu, 2025 yılı sonu itibarıyla 11 milyar 39 milyon 405 bin lira harcama yapıldığı aktarıldı.

Toplantı ve katılımcılar

İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan kurum amirlerinin, sorumluluk alanlarına ilişkin yürüttükleri yatırım ve faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. Toplantı Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlendi ve kaymakamlar, belediye başkanları ile koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

