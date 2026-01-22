Malatya'da Kar ve Sis Etkili: Ulaşımda Aksamalar

Malatya'da Ocak başından beri süren soğuk hava, kar ve sis görüşü düşürüyor; kırsal kesimde yağış yoğun, yetkililer sürücüleri uyarıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:16
Malatya'da soğuk hava etkisini sürdürürken, sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürüyor.

Ocak ayının ilk günlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına giren kentte, kar yağışı ve sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken, özellikle kırsal bölgelerde yağışın daha yoğun olduğu öğrenildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, zincirsiz araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti.

