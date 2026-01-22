İnönü'de Kış Tedbirleri: Cami ve Kaldırımlarda Buzlanma Önlemleri

Eskişehir İnönü Belediyesi, cami içleri, avlular ve kaldırımlarda temizlik ve buzlanma önlemleri uyguluyor; çalışmalar kış boyunca sürecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:22
Eskişehir İnönü Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte artan buzlanma riskine karşı ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve önlem çalışmalarını hayata geçirdi.

Alınan Tedbirler

Cami içleri, cami avluları ve kaldırımlar başta olmak üzere ilçe genelinde detaylı temizlik gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek kayma ve düşme risklerinin önüne geçmek amacıyla buzlanmaya karşı titizlikle müdahalelerde bulundu.

Belediyenin Açıklaması

Vatandaşların günlük yaşamda ve ibadet esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla yürütülen çalışmaların kış şartları devam ettiği sürece aralıksız sürdürüleceği İnönü Belediyesi tarafından ifade edildi.

