Adana'da 6. Sınıf Öğrencisinin Polis Hayali Gerçekleşti

Adana'nın Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Mahmut Efe Denizdalan, bedensel yetersizliği nedeniyle örgün eğitime devam edemiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim hizmeti kapsamında, öğretmeni Emircan Öğüt ile evinde birebir eğitim alan Mahmut Efe, derslerini aksatmadan sürdürdü ve başarılı karneyle takdir belgesi aldı.

Sürpriz Ziyaret: Polis Üniforması ve Sicil Kartı

Polis olma hayalini dile getiren Mahmut Efe'ye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri sürpriz yaptı. Küçük öğrencinin adına düzenlenen sicilli polis kartı ve polis üniforması hediye edildi.

Bir günlüğüne polis olan Mahmut Efe, ekiplerle birlikte polis aracıyla devriye atarak hayalini yaşadı. Bu sürpriz, öğrencinin ve ailesinin yüzünü güldürdü.

Mahmut Efe büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Çok mutluyum, polis olmayı çok istiyorum. Çok heyecanlandım, polis olmak çok güzel bir şey. Polisleri görünce dünya kadar mutlu hissettim" dedi.

