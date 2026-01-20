Yedikuyular’da Yarıyıl Tatili Yoğunluğu: Kahramanmaraş’ta Kayak Keyfi

Kahramanmaraş’ın önemli kayak merkezlerinden Yedikuyular, yarıyıl tatilinin başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşamaya başladı. İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkez, son haftalarda yağan karla tamamen hazır hale geldi.

Merkezde kar kalınlığının yarım metreyi aşmasıyla sezon tam anlamıyla açıldı. Sömestir tatili dolayısıyla son günlerde binlerce kişi kayak merkezinin yolunu tuttu. Şehre yakın olan 2 bin 300 rakımlı tesis, karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor.

Ziyaretçi Yorumları

Yüsra Okurlar tatil için Hatay’dan Kahramanmaraş’a geldiklerini belirterek, "Bol bol düşüyoruz ama burada düşmenin bile keyfini çıkarıyoruz. İlk defa deniyorum. Hava çok güzel, gerçekten tesisi çok güzel yapmışlar. Bu benim için yeni bir deneyim. Arkadaşlarımız ve eğitmenler eşliğinde çok keyifli bir kayak deneyimi yaşıyoruz. Buradan Kahramanmaraş’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ahmet Kayra Durmuş ise, "Tatil çok iyi geçiyor. Babamla birlikte en büyük tepedeyiz şu an. Kaymak çok eğlenceli, herkes gelsin" ifadelerini kullandı.

Emir Utku ise babasıyla geldiklerini ve kayak merkezinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

