Adana'da Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası Başladı

Adana'da Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları

Adana'nın Pozantı ilçesinde, bu yılki Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası etkinliği başladı. Bu önemli turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliği tarafından, doğal güzellikleri ile bilinen Belemedik Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Katılım ve Parkur Çeşitleri

Turnuvaya, 4 farklı ülkeden toplam 200 sporcu katılmakta. Geleneksel okçuluk severler, etkinlik kapsamında 15 ayrı parkurda yarışarak yeteneklerini sergileme fırsatı buldular.

Doğa ile Bütünleşme Fırsatı

Yarışmacılar, gebelikten gelen bir doğa yürüyüşü fırsatı ile parkta kamp kurarak, aynı zamanda birbirleriyle kıyasaya bir mücadeleye de tanıklık ettiler. TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Uzman, sporculara bu şampiyonada bambaşka bir heyecan yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Mücadele ve Zorluklar

Uzman, Belemedik Tabiat Parkı'nın 15 farklı yerine hedef tahtası yerleştirerek, sporcuların doğayla iç içe bir yarışma tecrübesi yaşamalarını sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, etkinlik boyunca 13 farklı gruptaki sporcular, kendilerine sunulan hedefleri tek tek gezerek, doğanın tadını çıkarırken bir yandan da güçlü rakipleriyle mücadele ettiler.

Tournament Sonuçları

Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası, yarın itibarıyla son bulacak ve sporcular, bu unutulmaz deneyimle ayrılacaklar.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.