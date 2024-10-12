DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.161.112,43 -0,19%

Adana'da Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası Başladı

Adana'da düzenlenen Belemedik Kupası'nda 4 ülkeden 200 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:11
Adana'da Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası Başladı

Adana'da Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları

Adana'nın Pozantı ilçesinde, bu yılki Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası etkinliği başladı. Bu önemli turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliği tarafından, doğal güzellikleri ile bilinen Belemedik Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Katılım ve Parkur Çeşitleri

Turnuvaya, 4 farklı ülkeden toplam 200 sporcu katılmakta. Geleneksel okçuluk severler, etkinlik kapsamında 15 ayrı parkurda yarışarak yeteneklerini sergileme fırsatı buldular.

Doğa ile Bütünleşme Fırsatı

Yarışmacılar, gebelikten gelen bir doğa yürüyüşü fırsatı ile parkta kamp kurarak, aynı zamanda birbirleriyle kıyasaya bir mücadeleye de tanıklık ettiler. TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Uzman, sporculara bu şampiyonada bambaşka bir heyecan yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Mücadele ve Zorluklar

Uzman, Belemedik Tabiat Parkı'nın 15 farklı yerine hedef tahtası yerleştirerek, sporcuların doğayla iç içe bir yarışma tecrübesi yaşamalarını sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, etkinlik boyunca 13 farklı gruptaki sporcular, kendilerine sunulan hedefleri tek tek gezerek, doğanın tadını çıkarırken bir yandan da güçlü rakipleriyle mücadele ettiler.

Tournament Sonuçları

Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası, yarın itibarıyla son bulacak ve sporcular, bu unutulmaz deneyimle ayrılacaklar.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye...

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye...

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye...

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye...

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye...

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye...

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye...

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı. Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çizilen gözlük camlarına veda edin! En küçük çiziği bile yok ediyor: Gözlük masrafından kurtaracak
2
Adana'da Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası Başladı
3
300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor
4
2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı
5
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
6
Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!
7
EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi