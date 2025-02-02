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Adana'da İlkolul Öğrencileri Atlı Polislerle Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Adana'da ilkokul öğrencileri atlı polislerle tanışarak hayallerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:46
Adana'da İlkolul Öğrencileri Atlı Polislerle Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Adana'da Hayaller Gerçek Oldu

Adana'da, atlı polislerle tanışmayı hayal eden ilkokul öğrencileri, bu isteğini gerçekleştirerek unutulmaz bir gün geçirdi. Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Atlı Polis Grup Amirliği'nde keyifli anlar yaşadı.

Poyraz Efe Tuaç'ın Mektubu

8 yaşındaki Poyraz Efe Tuaç, atlı polis resmi çizerek "Polis ağabeyler ve ablalar, Allah izin verirse yanınıza geleceğiz. Siz bizi hırsızlardan korursunuz. Size kalbimizi borçluyuz." notunu yazdı. Annesi Esma Tuaç, bu notu mektup ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

Polisler ile Buluşma

Mektubun ulaşmasının ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuaç ve üç sınıf arkadaşını evlerinden alarak atlı polislerle buluşturdu. Ekiplerle tanışan öğrenciler, kum pistte atlı polislerle birlikte tur attı.

Mutlu Anlar

Poyraz Efe Tuaç, ata bindiği için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Polis olmak istiyorum. Ata binip koşturan atlı polisleri çizmiştim. Gerçek olacağını hiç düşünmüyordum." dedi.

Adana'da atlı polislerle tanışmayı isteyen ilkokul öğrencileri, ekiplerle gezdi, kum pistte tur...

Adana'da atlı polislerle tanışmayı isteyen ilkokul öğrencileri, ekiplerle gezdi, kum pistte tur attı.

Adana'da atlı polislerle tanışmayı isteyen ilkokul öğrencileri, ekiplerle gezdi, kum pistte tur...

Adana'da atlı polislerle tanışmayı isteyen ilkokul öğrencileri, ekiplerle gezdi, kum pistte tur attı.

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