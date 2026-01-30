Adana'da Kanal Taştı: Buruk Mezarlığındaki Mezarlar Sular Altında
Taşkın Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde Etkili Oldu
Adana'da sağanak yağış sonrası mezarlık yakınındaki kanalın taşması sonucu onlarca mezar sular altında kaldı.
Kentte dün geceden beri devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.
Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kanal, sağanak yağış sonrası taştı. Yaşanan taşkın sonucu kanala yakın Buruk Mezarlığı'ndaki onlarca mezar sular altında kaldı.
