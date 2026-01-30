Adana'da Kanal Taştı: Buruk Mezarlığındaki Mezarlar Sular Altında

Adana'da sağanak yağış sonrası Sarıçam'da kanal taştı; Buruk Mezarlığı'ndaki onlarca mezar sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:44
Taşkın Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde Etkili Oldu

Adana'da sağanak yağış sonrası mezarlık yakınındaki kanalın taşması sonucu onlarca mezar sular altında kaldı.

Kentte dün geceden beri devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kanal, sağanak yağış sonrası taştı. Yaşanan taşkın sonucu kanala yakın Buruk Mezarlığı'ndaki onlarca mezar sular altında kaldı.

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

