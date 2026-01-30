Buca Metrosu'nda tünel kazıları tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 765 milyon euro bütçeli Buca Metrosu'nda tünel kazıları tamamlandı; ilk etabın 2027'de hizmete alınması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürüttüğü ve kent tarihinin en büyük tek kalemde yatırımlarından biri olan Buca Metrosu projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Çamlıkule yönünden Üçyol istikametine ilerleyen son Tünel Açma Makinesi (TBM), Şirinyer İstasyonu'nda ışığı gördü ve tünel kazıları tamamlandı.

Proje ilerlemesi ve tören

Projenin çift hat olarak toplam 20 kilometre tüneli açıldı; Üçyol-Çamlıkule arasındaki başlangıç hattı 13,5 kilometre olarak planlanmıştı. Yatırımın genel ilerleme oranı %47'ye ulaştı. Tünellerin birleşmesi sonrasında TBM'nin çıktığı Şirinyer İstasyonu'nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla tören düzenlendi. Törene Başkan Tugay ile birlikte; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, belediye bürokratları, yüklenici firma yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Cemil Tugay proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün İzmir için güzel günlerden biri. Bu proje, İzmir tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek bütçeli yatırımdır. Üçyol’dan Buca’ya uzanan 13,5 kilometrelik hat olarak planlanarak başlandı. Göreve geldikten sonra hattın Buca’dan Fuar İzmir’e uzatılmasına karar verdik. Bu kapsamda 4 kilometrenin üzerinde yeni bölüm için çalışmalar başlatıldı. Böylece toplamda 17,8 kilometrelik bir metro hattı inşa ediyoruz".

Bütçe, kapasite ve TBM çalışmaları

Projede dört TBM eş zamanlı olarak çalıştı ve son TBM ile birlikte, "Tünel açma makineleri her iki taraftan ilerleyerek bir noktada buluşacaktı. Bugün son TBM, ilk etapta planlanan Çamlıkule-Üçyol arasındaki 13,5 kilometrelik hattın kazısını tamamladı. Biz göreve geldiğimizde yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olan tünel kazısı bugün itibarıyla tamamlanmış oldu. Projenin toplam bütçesi 765 milyon euro" açıklaması yapıldı.

Başkan Tugay, projenin taşıma kapasitesine ilişkin olarak da "Bu yatırım sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de en büyük projelerinden biri. Günlük yaklaşık 400 bin yolcu taşıyacak, çağdaş ve teknolojik açıdan ileri bir metro ulaşım sistemini kente kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Gelecek adımlar: Tren alımı ve etaplama

Tünel çalışmalarının ardından üstyapı, iç mekanik sistemler, betonarme imalatları ve tren alımları gibi aşamalara geçilecek. Tugay, tünel kazılarına ilişkin sürece dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "2026 yılının sonunda Fuar İzmir-Buca arasındaki tünel kazıları da tamamen tamamlanmış olacak. Bu yılın sonunda metro hattındaki tüm tünel kazılarını bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada çalışmalarını tamamlayan iki tünel açma makinesi, Fuar İzmir alanına taşınacak. Çamlıkule’den Fuar İzmir’e doğru iki TBM kazıya devam ederken, Fuar İzmir’den Buca yönüne de 2 TBM kazıya başlayacak".

Tugay ayrıca tedarik planını şöyle açıkladı: "Tünellerin iç mekanik sistemleri, betonarme imalatları ve tren alımları gibi önemli aşamalarımız bulunuyor. Bu kapsamda 108 tren alacağız. Tam otomatik ve en ileri teknolojiye sahip trenler olacak. Bu yılın haziran ayında tren alımı için ihaleye çıkacağız. Çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor. Hat, iki etap halinde çalışmaya başlayacak. Ama ilk etabın 2027 yılı içinde hizmet vermesini öngörüyoruz. Şu ana kadar çalışmalar planlandığı şekilde ilerledi".

Hat, entegrasyon ve yolculuk süreleri

Proje tamamlandığında başlangıçtaki 13,5 km uzunluk, Fuar İzmir uzatmasıyla birlikte 17,8 km'ye çıkacak. Hattın istasyonları şu şekilde sıralanıyor: Üçyol, Zafertepe, Bozyaka (giriş-çıkış yapısı), General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule. Fuar İzmir bölgesine eklenecek üç yeni istasyonla toplam istasyon sayısı 14 olacak ve hat Gaziemir’e kadar uzanacak.

Hattın, mevcut metro hatları ve İZBAN ile entegrasyonu planlanıyor: Fahrettin Altay-Bornova hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer İstasyonu'nda bağlantı sağlanacak. Proje tamamlandığında Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 20 dakikanın altına düşecek ve hat günlük 400 binin üzerinde yolcu taşıma hedefi taşıyor.

Fuar İzmir uzatması ve depo sahası

Buca Metrosu'nun Fuar İzmir yönüne uzatılması için iki TBM'in kurulumuna başlandı; diğer iki TBM'in önümüzdeki aylarda Fuar İzmir-Çamlıkule arasında ilave tünel kazılarına başlaması planlanıyor. Araçların bakım ve işletmesi için Fuar İzmir bölgesinde oluşturulacak depo sahası, 80 bin metrekare kapalı alan içinde atölye ve ofis binalarını barındıracak.

Fuar İzmir uzatmasıyla birlikte, bölgedeki önemli bir iş merkezi olan ESBAŞ'a ulaşımın kolaylaşması ve dolayısıyla bölgeye erişimin artması bekleniyor.

Şantiyelerdeki son durum

Projede şu an tüm şantiyelerde toplam 900 personel görev yapıyor. İstasyonlardaki son durum özetle şöyle:

Üçyol İstasyonu: Altyapı çalışmaları ve geçici trafik düzenlemeleri tamamlandı.

Zafertepe İstasyonu: Diyafram duvar imalatı öncesi hazırlıklar sürüyor.

General Asım Gündüz İstasyonu: Kazı ve kazı destek imalatları tamamlandı, betonarme çalışmalarına başlandı.

Şirinyer İstasyonu: İstasyon kazısı ve kazı destek imalatları tamamlandı, betonarme imalatlar devam ediyor.

Buca Belediye ve Kasaplar Meydanı istasyonları: Yeni güzergah çalışmaları kapsamında zemin sondajları yapılıyor.

Hasanağa İstasyonu: Kazı, kazı destek ve temel imalatları tamamlandı; peron katında betonarme çalışmalar sürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu: İstasyon kazısı ve temel imalatı tamamlandı; makas bölgesindeki çalışmalar devam ediyor. İstasyonda ayrıca 218 araç kapasiteli otopark planlanıyor.

Buca Koop İstasyonu: Kazı ve kazı destek imalatları tamamlandı, betonarme çalışmalar sürüyor.

Çamlıkule Makas alanı: Kazı ve kazı destek çalışmaları tamamlanarak betonarme imalatlara başlandı.

Yeni Fuar Alanı depo sahası ve istasyon bölgesi: Kazı ve kazı destek imalatları devam ediyor; kazının yarıdan fazlası tamamlanmış durumda.

İlave tünel kazılarının yaklaşık bir yıl sürmesi ve hattın 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

