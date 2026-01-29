Elazığ'a Meteoroloji Uyarısı: Cuma Kuvvetli Yağış ve Yoğun Kar

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın doğu ve güney ilçelerinde Cuma kuvvetli yağmur, kar karışık yağış ve yüksek kesimlerde yoğun kar beklendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:50
Elazığ'a Meteoroloji Uyarısı: Cuma Kuvvetli Yağış ve Yoğun Kar

Elazığ'a Meteoroloji Uyarısı: Cuma Kuvvetli Yağış ve Yoğun Kar

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

"Elazığ’da Cuma günü beklenen yağışların doğu ve güney ilçelerinde (Sivrice, Maden, Palu, Kovancılar,Alacakaya, Arıcak, Karakoçan) kuvvetli yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, ve tedbirli olunmalıdır"

Yetkililer, özellikle belirtilen ilçelerde yaşayanların ve yolculuk planı olanların tedbirli olmasını; ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, çığ riski ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyor.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor
2
CHP Heyeti Adıyaman’da 6 Şubat Anmaları Öncesi İnceleme ve Ziyaretler Yaptı
3
Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı
4
Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı
5
Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı
6
Hizan'ın Taş Evleri Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları