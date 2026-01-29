Elazığ'a Meteoroloji Uyarısı: Cuma Kuvvetli Yağış ve Yoğun Kar

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

"Elazığ’da Cuma günü beklenen yağışların doğu ve güney ilçelerinde (Sivrice, Maden, Palu, Kovancılar,Alacakaya, Arıcak, Karakoçan) kuvvetli yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, ve tedbirli olunmalıdır"

Yetkililer, özellikle belirtilen ilçelerde yaşayanların ve yolculuk planı olanların tedbirli olmasını; ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, çığ riski ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyor.

