Antalya'da Halı Saha Çatısı Fırtınada Çöktü — Futbolcuların Kaçış Anı Kamerada

Antalya'da halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların kaçış anı kamerada

Antalya’da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına bir halı sahanın çatısını çöktürdü. O anlar, sahada ısınan futbolcuların aksiyon kamerasına yansıdı.

Rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı uyarısı yapılan rüzgarla birlikte kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde bazı bölgelerde ağaçlar yola devrilirken, Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır Mahallelerinde bazı dereler taştı.

Taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken, su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

Kepez'de korkutan anlar

Kepez bölgesinde, Gündoğdu Mahallesi’ndeki halı sahanın çatısı, maç için ısınan oyuncuların bulunduğu sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü. Çatıdan gelen gürültüyle panik yaşayan futbolcular, sahayı koşarak terk etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Çökme anı ve oyuncuların sahadan kaçış anları, bir oyuncunun aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü sırada oyuncuların tedirginliği ve aralarındaki diyaloglar da yer aldı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda ve Meteoroloji uyarılarında belirtilen kuvvetli rüzgarın etkileri kent genelinde takip edilmeye devam ediyor.

