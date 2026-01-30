Elazığ'da Deprem Sonrası Ahır, Ağıl ve Samanlıklar Yerinde İncelendi

Elazığ'da 2020 ve 2023 yıllarında meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan hayvancılık altyapıları yerinde incelendi. Yapılan saha çalışmalarıyla deprem sonrası yeniden inşa edilen ahır, ağıl ve samanlıkların durumu değerlendirildi.

Saha Ziyaretleri

Saha ziyaretlerine Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeler Daire Başkanı Melikşah Taşkın, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ve AFAD yetkilileri katıldı. Ekipler, hak sahipliği kabul edilen ve yapımı tamamlanan tesisleri adım adım inceledi.

Değerlendirme ve Amaç

İncelemelerde, deprem sonrası süreçte hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi. Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmelerle tesislerin mevcut durumu ve işletme koşulları gözden geçirildi, ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

2020 ve 2023 depremlerinin etkilediği bölgelerde gerçekleştirilen bu çalışmalar, çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesine yönelik adımların devam ettiğini gösteriyor.

