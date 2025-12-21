Adana'da kargocu paketi aracından inmeden bahçeye fırlattı

Güvenlik kamerası anları kaydetti

Adana'nın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta yaşanan olayda, internetten sipariş veren Sinem Şahin (20)'in paketi, kargocu tarafından aracından inmeden bahçeye fırlatıldı. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Siparişi teslim alacağı gün evde olmadığı için Şahin, kargocudan paketini müstakil evinin giriş kapısına bırakmasını istemiş. Eve geldiğinde paketin kapı yerine bahçenin ortasında olduğunu fark eden Şahin, durumdan şüphelenip güvenlik kamerasını inceledi.

Kayıtlarda, kargocunun adrese geldiğinde aracından inmediği ve paketi bahçeye fırlattığı görüldü. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sinem Şahin'in videosu kısa sürede viral oldu.

Şahin videoyu paylaşmasının ardından şunları söyledi: "Kargomu getirmek için kargocu beni aradı, evde olmadığımı söyledim ve kapıya bırakmasını rica ettim. Kargomu eve gelince kapı yerine bahçede görünce güvenlik kamerasına baktım ve kargocunun temassız teslimat yaptığını gördüm. Videoyu paylaşınca çok fazla izlendi. Kargocuyla da görüştüm ve videonun tuttuğunu, eğlenceli bir video olduğunu söyledi."

Ürününün kırılacak bir eşya olmadığını ancak kuryelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Kargomda kırılacak bir ürün yoktu ancak kırılacak bir ürün de olabilirdi. Kargocuların daha dikkatli olması gerek" dedi.

