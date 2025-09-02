Adana'da Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur Portreleri Binaları Renklendirdi

Adana Hürriyet Mahallesi'nde Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur Portreleri Binaları Renklendirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesinde, arabesk müziğin unutulmaz isimleri Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un resimleri, 50 yıllık iki binanın duvarına işlendi.

"Sanatçılarımıza Sahip Çıkıyoruz" projesi

Mahalle Muhtarı Ömer Atiz tarafından 3 ay önce başlatılan "Sanatçılarımıza Sahip Çıkıyoruz" projesi kapsamında, profesyonel sokak sanatçıları Alper Ağca ve Çağatay Kayarlı, yıpranan cepheleri grafiti sanatıyla yeniden canlandırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerle çalışmalar iki ayda tamamlandı.

Mahalleden tepkiler

Atiz, projeyle genç nesillere arabesk kültürünü tanıttıklarını ve yeni etkinlikler planladıklarını söyledi: "Mahalledeki gençler, çocuklar ve aileler çalışmayı çok beğendi. Şimdi çocuklar bu portreleri görünce mutlu oluyor. Binaların duvarları artık daha güzel ve gösterişli görünüyor. Sanatçılarımızın isimlerini sokaklara da vereceğiz."

Mahalle sakinlerinden Salih Öztürk da çizimlerin bölgeye renk kattığını belirterek, "Muhteşem bir proje olmuş. Buralar artık birer buluşma noktası haline geldi. Artık biri 'Neredesin?' diye sorduğunda, 'Müslüm Gürses'in ya da Ferdi Tayfur'un portresinin önündeyim' diye tarif edeceğiz. Muhtarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Diğer bir sakin Songül Çevik, 48 yıldır yaşadıkları mahallenin, çocukluklarını şekillendiren sanatçıların portreleriyle daha güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

