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Adana'da Şir Muhammed Bek'in Kitabı Tanıtıldı

Emin Yarımoğlu'nun kitabı Adana'da tanıtıldı, Türk kültürüne katkıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:52
Adana'da Şir Muhammed Bek'in Kitabı Tanıtıldı

Adana'da Türkistanlılar İçin Önemli Bir Etkinlik

Adana'da Emin Yarımoğlu tarafından kaleme alınan "Korbaşı: Türkistan Milli İstiklal Hareketi Liderlerinden Şir Muhammed Bek" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte Yüzlerce Ziyaretçi Bir Araya Geldi

Bu özel etkinlik, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Sarıçam Belediyesi işbirliği ile düzenlendi. Etkinlik, belediyenin meclis salonunda yapıldı ve Türk kültürünün dünya üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Sultan Raev'in Açıklamaları

Sultan Raev, Türkistan coğrafyasının tarihi ve efsanelerine ışık tutan bu eserin, Türk dünyası için önemli bir yere sahip olacağını vurguladı. Raev, "Türk Cumhuriyeti’nin 100. ve TÜRKSOY’un 30. kuruluş yıl dönümleri vesilesiyle yayımlanması son derece anlamlı," dedi.

Belediye Başkanından Destek Mesajları

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, etkinlik sırasında gerçekleştirdiği konuşmada, iki yıl önce açılan Şir Muhammed Bek Anıt Parkı'nın önemine değindi. Belediyenin park projesinin Türkistanlılarla yapılan sohbetler sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Uludağ, "Bu park hem Türkistanlıları hem de bizleri daha iyi tanıma fırsatı sundu," diyerek, projeye katkıda bulunan tüm isimlere teşekkür etti.

Panel ve Fotoğraf Sergisi

Tanıtım programının ardından "Korbaşıların Türkistan Milli İstiklal Hareketindeki Rolü" temalı bir panel düzenlendi. Emin Yarımoğlu'nun eseri, yazarın katılımıyla etkinlikte tanıtıldı. Ziyaretçiler, ardından merkezdeki Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde "Türkistan'dan Anadolu'ya" temalı fotoğraf sergisini gezme fırsatı buldu.

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