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Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 2025'te Başlıyor

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'da 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında 'Dünya Çocukları' temasıyla düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:25
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 2025'te Başlıyor

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Öne Çıkıyor

Adana, 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na ev sahipliği yapacak. Bu yılki karnaval "Dünya Çocukları" temasıyla renklenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Desteği

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınarak, büyük bir etkinlik olarak planlandı. Karnaval komitesinden gelen bilgilere göre, bu yılkı festival, geleneksel etkinliklerin yanı sıra çeşitli sanat ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Renkli Kortej Yürüyüşü

Karnavalın en ilgi çekici etkinliklerinden biri, 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan renkli kortej yürüyüşü olacak. Katılımcılar, Adana’nın simgesi haline gelen portakal çiçekleri eşliğinde yürüyerek festivale renk katacaklar.

Bu görkemli etkinlik için Adana'da hazırlıklar şimdiden başladı. Karnavalın, hem yerel halkı hem de uluslararası misafirleri bir araya getirmesi bekleniyor.

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