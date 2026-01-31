Adana Yüreğir'de Sel: Minibüs Üstünde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Adana Yüreğir'de sağanak sonrası yükselen selde minibüs üstünde mahsur kalanlar, Yüreğir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı; barınma ve sıcak yemek sağlandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:45
Adana Yüreğir'de Sel: Minibüs Üstünde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Adana Yüreğir'de Sel: Minibüs Üstünde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası derelerin taşmasıyla sel suları hızla yükseldi. Yeşilbulvar bölgesinde bir minibüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, Yüreğir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.

Kurtarma ve müdahale

Afetin ilk anlarından itibaren tüm ekipleriyle sahaya inen Yüreğir Belediyesi, kurulan kriz masası ile koordineli çalıştı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı yürütülen çalışmaların bizzat koordinasyonunu sağladı ve özellikle Yeşilbulvar’daki kurtarma faaliyetlerini yakından takip etti.

Evleri su basan ve boğulma tehlikesiyle karşılaşan yaşlı vatandaşlar, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Bazı noktalarda mahsur kalanlara kepçe yardımıyla ulaşıldı, pencere demirleri kırılarak vatandaşların güvenli alanlara tahliyeleri sağlandı.

Barınma, ikram ve destek

Barınma ihtiyacı olanlar için belediye tarafından geçici konaklama imkanı sunuldu. Kent Lokantası ile Atatürk Kültür Merkezi gece boyunca açılarak vatandaşlara hizmet verdi. Belediyenin destek çalışmaları kapsamında binlerce aileye sıcak yemek, çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Mahalle gezileriyle vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ali Demirçalı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve taleplerin karşılanması için ekipleri yönlendirdi. Başkan Demirçalı ayrıca şunları söyledi: 'Yüreğir’de konaklama ihtiyacı olan vatandaşlara konaklama hizmeti veriyoruz. Hastaneye gitmek isteyen hastaları evinden alarak hastaneye götürüyoruz. Tüm Yüreğir’e geçmiş olsun diyorum.'

Yüreğir Belediyesi ekipleri, bölgedeki çalışmaların devam ettiğini ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz görev başında olduklarını bildirdi.

ADANA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YÜREĞİR'DE SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE MİNİBÜS...

ADANA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YÜREĞİR'DE SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE MİNİBÜS ÜZERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, YÜREĞİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

ADANA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YÜREĞİR'DE SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE MİNİBÜS...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abaş Köyü'nde Muhtarlar Toplandı: 30 Köy ve 4 Mahalle Temsilcisi Katıldı
2
Sapanca Gölü Alarmı: STK'ler Koruma İçin Yol Haritası Belirledi
3
Bektaş Yaylası'nda Kar 2,5 Metreyi Buldu
4
Adana Yüreğir'de Sel: Minibüs Üstünde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
5
Mersin’de Sel: 51 Ev ve İş Yeri Zarar Gördü, 12 Kişi Kurtarıldı
6
Sağanak Yağış Sonrası Meriç ve Tunca Nehirlerinde Su Seviyesi Yükseldi
7
Akbaşoğlu: 2026 Her Alanda 'Reform Yılı' Olacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları