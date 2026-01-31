Adana Yüreğir'de Sel: Minibüs Üstünde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası derelerin taşmasıyla sel suları hızla yükseldi. Yeşilbulvar bölgesinde bir minibüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, Yüreğir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.

Kurtarma ve müdahale

Afetin ilk anlarından itibaren tüm ekipleriyle sahaya inen Yüreğir Belediyesi, kurulan kriz masası ile koordineli çalıştı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı yürütülen çalışmaların bizzat koordinasyonunu sağladı ve özellikle Yeşilbulvar’daki kurtarma faaliyetlerini yakından takip etti.

Evleri su basan ve boğulma tehlikesiyle karşılaşan yaşlı vatandaşlar, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Bazı noktalarda mahsur kalanlara kepçe yardımıyla ulaşıldı, pencere demirleri kırılarak vatandaşların güvenli alanlara tahliyeleri sağlandı.

Barınma, ikram ve destek

Barınma ihtiyacı olanlar için belediye tarafından geçici konaklama imkanı sunuldu. Kent Lokantası ile Atatürk Kültür Merkezi gece boyunca açılarak vatandaşlara hizmet verdi. Belediyenin destek çalışmaları kapsamında binlerce aileye sıcak yemek, çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Mahalle gezileriyle vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ali Demirçalı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve taleplerin karşılanması için ekipleri yönlendirdi. Başkan Demirçalı ayrıca şunları söyledi: 'Yüreğir’de konaklama ihtiyacı olan vatandaşlara konaklama hizmeti veriyoruz. Hastaneye gitmek isteyen hastaları evinden alarak hastaneye götürüyoruz. Tüm Yüreğir’e geçmiş olsun diyorum.'

Yüreğir Belediyesi ekipleri, bölgedeki çalışmaların devam ettiğini ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz görev başında olduklarını bildirdi.

ADANA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YÜREĞİR'DE SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE MİNİBÜS ÜZERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, YÜREĞİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.