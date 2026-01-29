Selçuklu Belediyesi'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Selçuklu Belediyesi personeli ve vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında sağlık kontrollerinin ardından gönüllü olarak kan verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:43
Selçuklu Belediyesi'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Selçuklu Belediyesi'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Personel ve vatandaşlardan yoğun katılım

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye personeli ve vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan Selçuklu Belediyesi, belediye hizmet binasında Kızılay ile işbirliğiyle kurulan bağış platformunda kampanyayı düzenli olarak sürdürüyor. Sağlık açısından birçok fayda sağlayan kan bağışına personel ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyada gönüllüler, Kızılay ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından bağışta bulundu. Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, kan vermek isteyenlerin gerekli tetkikleri yapıldı ve sağlık engeli bulunmayan gönüllülerden kan alındı.

Ahmet Pekyatırmacı ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kan, acil durumlarda ve tedavi süreçlerinde yerine başka hiçbir şeyin konulamadığı hayati bir ihtiyaçtır. Bu nedenle kan bağışı, sadece bir sağlık hizmeti değil aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk örneğidir. Selçuklu Belediyesi olarak personelimizle birlikte bu bilinçle hareket ediyor, düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına destek veriyoruz. Bu vesileyle kampanyaya destek veren tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

SELÇUKLU BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLAR KIZILAY KAN MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KAN BAĞIŞI...

SELÇUKLU BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLAR KIZILAY KAN MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK VERDİ.

SELÇUKLU BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLAR KIZILAY KAN MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KAN BAĞIŞI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları