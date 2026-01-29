Selçuklu Belediyesi'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Personel ve vatandaşlardan yoğun katılım

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye personeli ve vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan Selçuklu Belediyesi, belediye hizmet binasında Kızılay ile işbirliğiyle kurulan bağış platformunda kampanyayı düzenli olarak sürdürüyor. Sağlık açısından birçok fayda sağlayan kan bağışına personel ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyada gönüllüler, Kızılay ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından bağışta bulundu. Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, kan vermek isteyenlerin gerekli tetkikleri yapıldı ve sağlık engeli bulunmayan gönüllülerden kan alındı.

Ahmet Pekyatırmacı ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kan, acil durumlarda ve tedavi süreçlerinde yerine başka hiçbir şeyin konulamadığı hayati bir ihtiyaçtır. Bu nedenle kan bağışı, sadece bir sağlık hizmeti değil aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk örneğidir. Selçuklu Belediyesi olarak personelimizle birlikte bu bilinçle hareket ediyor, düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına destek veriyoruz. Bu vesileyle kampanyaya destek veren tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

