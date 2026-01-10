Adilcevaz’da Yoğun Kar ve Buzlanma: Onlarca Araç Yolda Kaldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yoğun kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi; onlarca araç yolda kaldı, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:48
Adilcevaz’da Yoğun Kar ve Buzlanma: Onlarca Araç Yolda Kaldı

Adilcevaz’da Yoğun Kar ve Buzlanma: Onlarca Araç Yolda Kaldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinden itibaren artan yağışla yollar kısa sürede buzla kaplandı ve birçok sürücü zorluk yaşadı.

Yolları Kaplayan Buzlanma ve Oluşan Hasarlar

İlçe merkezine bağlı bazı mahalle yolları ile Adilcevaz-Van karayolunun belirli noktalarında ilerlemek güçleşti. Buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, çok sayıda araç yoldan çıkma tehlikesi yaşadı.

Ekiplerin Müdahalesi ve Yardımlar

Durumun bildirilmesi üzerine Karayolları ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanırken, yolda kalan sürücülere ekipler ve vatandaşlar tarafından yardım edildi.

Yetkililerden Uyarılar

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirtti.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMADAN DOLAYI ONLARCA ARAÇ...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMADAN DOLAYI ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMADAN DOLAYI ONLARCA ARAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
3
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
4
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
5
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
6
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi
7
Karayazı'da Karla Mücadele: 81 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları