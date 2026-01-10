Adilcevaz’da Yoğun Kar ve Buzlanma: Onlarca Araç Yolda Kaldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinden itibaren artan yağışla yollar kısa sürede buzla kaplandı ve birçok sürücü zorluk yaşadı.

Yolları Kaplayan Buzlanma ve Oluşan Hasarlar

İlçe merkezine bağlı bazı mahalle yolları ile Adilcevaz-Van karayolunun belirli noktalarında ilerlemek güçleşti. Buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, çok sayıda araç yoldan çıkma tehlikesi yaşadı.

Ekiplerin Müdahalesi ve Yardımlar

Durumun bildirilmesi üzerine Karayolları ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanırken, yolda kalan sürücülere ekipler ve vatandaşlar tarafından yardım edildi.

Yetkililerden Uyarılar

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirtti.

