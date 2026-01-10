Silivri Parkköy’de lodoslu havada denize giren vatandaş kamerada
Soğuk ve rüzgara rağmen cesur tercih
Silivri Parkköy sahilinde, Emin Yurdakul isimli vatandaş, kış ortasında etkili olan lodos ve soğuk hava'ya aldırış etmeden denize girdi.
Dalgaların zaman zaman yükseldiği gözlenen sahilde Yurdakul, kıyıdan uzaklaşmayarak denizde kaldı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntüler, rüzgâr ve deniz koşullarına rağmen sahildeki dikkat çekici anları kayıt altına aldı.
