Silivri Parkköy’de Lodoslu Havada Denize Giren Vatandaş Kamerada

Silivri Parkköy'de Emin Yurdakul, kış ortasında etkili lodos ve soğuğa rağmen kıyıdan uzaklaşmadan denize girdi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:50
Soğuk ve rüzgara rağmen cesur tercih

Silivri Parkköy sahilinde, Emin Yurdakul isimli vatandaş, kış ortasında etkili olan lodos ve soğuk hava'ya aldırış etmeden denize girdi.

Dalgaların zaman zaman yükseldiği gözlenen sahilde Yurdakul, kıyıdan uzaklaşmayarak denizde kaldı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler, rüzgâr ve deniz koşullarına rağmen sahildeki dikkat çekici anları kayıt altına aldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

