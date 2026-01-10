Arnavutköy'de Sağanak: Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili sağanak yağış Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su basmasına neden oldu; vatandaşların tahliye çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul akşam saatlerinde etkili yağışla sarsıldı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu. Çakan şimşekler megakentte geceyi aydınlattı.

Arnavutköy'de yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Küçükçekmece bölgesinde ise suyla kaplanan yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı; bölgede oluşan görüntüler yağışın etkisini gözler önüne serdi.

