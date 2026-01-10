Çanakkale'de Sağanak: Sokaklar Göle Döndü, İşletmeler Su Baskını Yaşadı

Çanakkale'de Sağanak Sokakları Göle Döndürdü

Çanakkale’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı işletmeler su baskını yaşadı.

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Valilikten uyarı

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususu önemle rica olunur" denildi.

Yetkililer, sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

