Kastamonu'da 10 Ocak'ta Mevlid-i Şerif: Gazeteciler ve Şehitler Anıldı

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Mevlid-i Şerif

Ebediyete irtihal eden gazeteciler ve şehitler anıldı

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, şehitler ve 1,5 asırdır Kastamonu yerel basınına hizmet ederek ebediyete irtihal eden gazeteciler için mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Program, akşam namazına müteakiben Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde gerçekleştirildi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesinde katılımcılara çorba ikramı yapıldı. Ardından gerçekleştirilen mevlid-i şerifte dualar edildi ve merhum gazeteciler ile şehitler için hatimler okundu.

Dernek Başkanı İzzet Sarı, programa katılanlara teşekkür etti ve törende emeği geçenlere minnettarlığını iletti.

