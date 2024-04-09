Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

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MİRAS SORGULAMA İŞLEMLERİ

Kadastro zamanlarında itiraz ve dava yolları önemli süreçlerdir ve tapu sahiplerinin bu süreçlerde hak kaybı yaşamamak için evraklarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Taşınmaz sahipleri hak kaybı yaşamamak için kadastro işlemleri bitene kadar itirazlarını Kadastro Müdürlüğü'ne ya da kadastro teknisyenliğine sunabilirler.





İtiraz sonuçları için verilen süre içinde dava açılabilir ve süreç takip edilebilir. Süreç kesinleştikten sonra itiraz yapılmadıysa 10 senelik hak düşürücü süreye dikkat edip dava açabilirsiniz. Kadastro geçen bölgelerde kadastro işlemleri mümkün değildir ve ikinci tespit geçersiz sayılır. Bu aşamada mirasçıların hakkını korumak için önemli adımlar atılabilir.