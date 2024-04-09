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Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Adınıza miras kalıp kalmadığını merak ediyorsanız hemen sorgulama işlemlerini yapın! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:52
Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Binlerce lira paranızı bilmiyor olabilirsiniz! Haberiniz olmadan miras kaldıysa hemen sorgulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİRAS SORGULAMA İŞLEMLERİ

Kadastro zamanlarında itiraz ve dava yolları önemli süreçlerdir ve tapu sahiplerinin bu süreçlerde hak kaybı yaşamamak için evraklarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Taşınmaz sahipleri hak kaybı yaşamamak için kadastro işlemleri bitene kadar itirazlarını Kadastro Müdürlüğü'ne ya da kadastro teknisyenliğine sunabilirler. 

miras sorgulama işlemleri

İtiraz sonuçları için verilen süre içinde dava açılabilir ve süreç takip edilebilir. Süreç kesinleştikten sonra itiraz yapılmadıysa 10 senelik hak düşürücü süreye dikkat edip dava açabilirsiniz. Kadastro geçen bölgelerde kadastro işlemleri mümkün değildir ve ikinci tespit geçersiz sayılır. Bu aşamada mirasçıların hakkını korumak için önemli adımlar atılabilir.

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