Banyodaki küf lekelerinin kökünü kazıyor! Deneyenler inatçı küflere veda ediyor

BANYODAKİ KÜF SORUNU ARTIK BİTECEK…

Bir çok kişinin özellikle kış aylarında yaşadığı en büyük sorunlardan biri küflenmedir. Özellikle evlerde banyolar en sık küflenen alanların başında gelir. Size küflerden kalıcı olarak kurtulmak için neler yapmanız gerektiği konusunda önemli bilgiler vereceğiz. İşte küfleri sonsuza kadar kurutacak o yöntemler….





Banyonuzdaki duş sonrası oluşan nem ve nemli banyo havlularının kurutmaya asılması yoğunlaşarak burada küf oluşumuna neden olur. Yoğuşmadan kurtulmak için ise aspiratör katılması gerekmektedir.

KÜFLENMEKTEN KURTULMAK İÇİN…

Banyoda oluşan Buharı engellemek için yapılması gereken birkaç şey bulunmaktadır. Eğer banyoda doğal havalandırma yoksa aspiratör kesinlikle takılması gerekmektedir. Banyonun iyice havalanmasını sağlayarak küflenmesini sağlayabilirsiniz. Evi günlük olarak her odanın belli bir süre havalandırılması küf oluşumunu da azaltacaktır. Fazla nem olduğunda duvarlarında silinmesi önemlidir. Banyoyu ıslak bırakmamak da oldukça önemlidir. Çek çek yardımı ile banyo ıslandıktan sonra silmelisiniz.

BUNLARA DİKKAT EDİN…

Küflerden kurtulmak için düzenli olarak 10 da bir oranında çamaşır suyu ve suyu karıştırıp temizlikte kullanın. Eğer banyoya aspiratör takılacaksa uygun bir yere asmaya özen gösterin. Çünkü elektrik aksamlarının suya dayanıklı olması önemlidir. Banyo temizliği için kullandığınız temizlik ürünlerinin zemine zarar vermemesi için dikkat edin. Zemini fırçalayarak temizlemeyi deneyebilirsiniz. Duş başlığı bazen tıkanabilir bunun için de başlıkta biriken kireçten kurtulmak için de temizliğine dikkat edebilirsiniz. Banyolarda yaşanan bir diğer sorun ise giderin tıkanması ve kötü koku gelmesidir. Giderin tıkanmaması için düzenli olarak temizleyici kullanabilirsiniz. Banyodaki nemden ve su birikintisi de banyonun kötü kokmasına neden olabilir çek çek yardımı ile sürekli olarak fazla suyu tahliye etmelisiniz.