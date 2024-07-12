Belediyeye KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapılacak! 11 kadroda dolgun maaşlı iş imkanı

İşsizliğin tavan yaptığı bu dönemde işçi bulmakta zorlaşıyor. Her gün yeni iş ilanları yayınlanmasına rağmen hala birçok iş pozisyonuna işçi bulmak sorunu yaşanıyor. Pazarcık Belediyesi eksik personel açığı sebebi iş ilanı yayınladı. Detaylar haberimizde…







PAZARCIK BELEDİYESİ 75 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

O belediye, KPSS'siz, KPSS şartı olmayan personel alımı yapacak. Başvuru koşulları ve detaylarına ilişkin bilgiler haberlerde yer alıyor.

Belediyeler yeni personeller almaya devam ediyor. İŞKUR'da yayımlanan personel alım ilanıyla Pazarcık Belediyesi, daimi ikamet sahibi 75 kişiyi işe alacak. Kota tahsisi nedir? Kimler başvurabilir?

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KONTENJANLAR HANGİLERİDİR?

30 Büro Personeli alımı gerçekleştirilecektir.

12 Temizlik İşçisi alımı gerçekleştirilecektir.

15 Beden İşçisi alımı gerçekleştirilecektir.

5 Şoför alımı gerçekleştirilecektir.

5 Özel Güvenlik Personeli alımı gerçekleştirilecektir.

2 Tekniker alımı gerçekleştirilecektir.

1 Ziraat Mühendisi alımı gerçekleştirilecektir.

1 İnşaat Mühendisi alımı gerçekleştirilecektir.

2 Mimar alımı gerçekleştirilecektir.

1 Makine Mühendisi alımı gerçekleştirilecektir.

1 Jeofizik Mühendisi alımı gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Pazarcık Belediyesi genel olarak başvuru yapacak adaylardan 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımalarını talep etmektedir. Bu kapsamda “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, haklarından mahrum vatandaş olmamak, sağlık sorunlarının bulunmaması” gibi koşullar aranmaktadır. Görevini yapmasına engel olunması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuç vermesi" aranacaktır.

Bu belirtilen şartlar dışında özel olarak ise:

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde ikamet etmesi,

18 yaşından büyük olması gerekiyor.,

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Pazarcık Belediyesi 75 Personel alımı için başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup, başvuruların en geç 10 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

İLANIN DETAYLARI: https://media.iskur.gov.tr/91279/pazarcik-belediyesi-personel-ltd-sti.pdf