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Adıyaman'da 1500 Yıllık Yapı Kalıntıları Keşfedildi

Besni ilçesinde tarihi Roma dönemi kalıntıları bulundu. Müze ekipleri inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:48
Adıyaman'da 1500 Yıllık Yapı Kalıntıları Keşfedildi

Adıyaman'da Tarihi Kalıntılar Bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü kırsalında, 1500 yıllık geçmişe sahip yapı kalıntıları keşfedildi. Müze Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine alanda inceleme çalışmaları başlattı.

Roma Dönemine Ait İzler

Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, alanda Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğunu belirtti. Alkan, "Bu kalıntıların yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişi var. O dönemdeki insanlar burada belli bir süre yerleşim yaşamış ve daha sonra burayı terk etmişler." ifadesini kullandı.

Yapıların Korunması İçin Tescil Süreci

Alanda birçok yapı kalıntısının mevcut olduğunu dile getiren Alkan, kalıntıların düzensiz kesme taşlardan yapıldığını kaydetti. "Yaklaşık 4 dönümlük bir alana yayılmış bu yapılar arasında yıkılanlar da var. Doğu kısmında yer altına inen yapılar da bulunmakta," sözlerine yer verdi.

Yapıların korunması amacıyla tescil sürecinin başlatılacağını belirten Alkan, "Yapılan incelemelerin ardından bu alanı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescili için sunacağız," şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

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