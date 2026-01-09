Adıyaman'da Çelikhan, Gerger ve Sincik'te Taşımalı Eğitime Kar Engeli
Yoğun kar ve buzlanma riski eğitimi durdurdu
Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim faaliyetleri tatil edildi.
Karar, öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak alındı. Yetkililer, bölgedeki hava koşullarını yakından takip ettiklerini belirtti.
Olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda yeni tedbirlerin devreye alınabileceği bildirildi.
