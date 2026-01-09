Adıyaman'da Çelikhan, Gerger ve Sincik'te Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim tatil edildi; yetkililer hava şartlarını yakından izliyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:41
Yoğun kar ve buzlanma riski eğitimi durdurdu

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim faaliyetleri tatil edildi.

Karar, öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak alındı. Yetkililer, bölgedeki hava koşullarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda yeni tedbirlerin devreye alınabileceği bildirildi.

