Başkale'de Kar Etkili: İlçe Beyaza Büründü

Van’ın 2400 rakımlı Başkale ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu; Meteoroloji kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:31
Başkale'de Kar Etkili: İlçe Beyaza Büründü

Başkale'de Kar Etkili: İlçe Beyaza Büründü

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan rüzgârlı ve soğuk hava, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Başkale'de aniden bastıran kar, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu havanın hüküm sürdüğü ilçede ekipler çalışma yapmış, kamyonlarla kar taşınmıştı. Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı tekrar başladı ve ilçe adeta kara teslim oldu.

Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN RÜZGÂRLI VE SOĞUK HAVA, ÖĞLE SAATLERİNDE YERİNİ KARA...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN RÜZGÂRLI VE SOĞUK HAVA, ÖĞLE SAATLERİNDE YERİNİ KARA BIRAKTI.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN RÜZGÂRLI VE SOĞUK HAVA, ÖĞLE SAATLERİNDE YERİNİ KARA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları