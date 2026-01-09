Başkale'de Kar Etkili: İlçe Beyaza Büründü

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan rüzgârlı ve soğuk hava, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Başkale'de aniden bastıran kar, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu havanın hüküm sürdüğü ilçede ekipler çalışma yapmış, kamyonlarla kar taşınmıştı. Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı tekrar başladı ve ilçe adeta kara teslim oldu.

Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

