Şemdinli'de Tonlarca Kar Elektrik Direklerini Devirdi — Navşar Mahallesi'nde Kesinti

Şemdinli'de Tonlarca Kar Elektrik Direklerini Devirdi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin elektrik direklerinin üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda şebekenin hasar görmesi nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Görüntüler ve hasarın boyutu

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çatıda biriken kar kütlesinin büyük bir gürültüyle aşağı kaydığı ve önündeki beton direklerin adeta bir kağıt gibi ezildiği görülüyor. Düşüşün ardından çevreyi yoğun kar tozu kaplarken, enerji hatlarında kopma meydana geldi ve mahalle elektriksiz kaldı.

Meteorolojik uyarılar ve etkiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'yoğun kar yağışı' uyarıları sonrası Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı durma noktasına getirdi. Şemdinli'de yaşanan olay, yoğun kar birikiminin oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Ekiplerin seferberliği ve vatandaşlara uyarı

Olay sonrası arıza onarım ekipleri bölgeye intikal ederek, dondurucu soğuk ve yüksek kar kalınlığına rağmen çalışmalara başladı. Mahalleye yeniden enerji verilmesi için müdahaleler aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ve çatı çığı tehlikesine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çalışmaların devam ettiği bölgeden gelecek yeni bilgilendirmelerle süreç takip ediliyor.

