Kulp'ta çığ tehdidine karşı afet ekipleri 24 saat teyakkuzda

Yoğun kar ve risk yönetimi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle afet ekipleri teyakkuz durumuna geçti.

Riskli bölgelerde 24 saat esasına göre görev yapacak ekipler, bugün Kulp Belediye Başkanı Fatma Ay'ı makamında ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmede olası çığ ve ulaşım risklerine karşı yürütülecek çalışmalar planlandı.

Fatma Ay, kar yağışının geçtiğimiz günlerde etkili olduğunu hatırlatarak yeni yağışla birlikte ilçede afet risk yönetiminin genişletildiğini söyledi.

Vatandaşların can güvenliği ve ulaşımın aksamaması için her türlü tedbirin alındığını kaydeden Ay, vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Ekipler 24 saat boyunca hazır bekleyecek. Vatandaşlarımızın da tedbirli davranması hayati önem taşımaktadır" dedi.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENEN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇIĞ RİSKİNE KARŞI AFET EKİPLERİ TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇTİ.