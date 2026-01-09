Kulp'ta çığ tehdidine karşı afet ekipleri 24 saat teyakkuzda

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar nedeniyle çığ riski: ekipler 24 saat hazır, Belediye Başkanı Fatma Ay ile çalışma planı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:18
Yoğun kar ve risk yönetimi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle afet ekipleri teyakkuz durumuna geçti.

Riskli bölgelerde 24 saat esasına göre görev yapacak ekipler, bugün Kulp Belediye Başkanı Fatma Ay'ı makamında ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmede olası çığ ve ulaşım risklerine karşı yürütülecek çalışmalar planlandı.

Fatma Ay, kar yağışının geçtiğimiz günlerde etkili olduğunu hatırlatarak yeni yağışla birlikte ilçede afet risk yönetiminin genişletildiğini söyledi.

Vatandaşların can güvenliği ve ulaşımın aksamaması için her türlü tedbirin alındığını kaydeden Ay, vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Ekipler 24 saat boyunca hazır bekleyecek. Vatandaşlarımızın da tedbirli davranması hayati önem taşımaktadır" dedi.

