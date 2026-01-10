Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı: Ekipler Seferber, Ambulans Kurtarıldı

Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, ulaşımda aksama yaşanmaması ve sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi amacıyla ekipler aralıksız çalışıyor.

Müdahale ve kurtarma

Merkeze bağlı Yelesen köyünde hasta almaya giden bir ambulans, yoğun kar nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle ambulans kısa sürede bulunduğu yerden kurtarıldı.

Köy yollarında güvenlik önlemleri

Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköy’de hasta ihbarı alınması üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, sağlık çalışanlarının ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için ambulansa eşlik ederek yol güvenliğini sağladı.

Zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yapan ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

