Gülşah Durbay vefatının 7. gününde Koldere’de dualarla anıldı

Koldere Mahallesi'nde mevlit ve hayır programı düzenlendi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, vefatının 7. günü dolayısıyla ailesinin yaşadığı Koldere Mahallesi'nde düzenlenen mevlit ve hayır yemeğiyle anıldı. Mevlit okunup hayır yemeği dağıtıldı.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, ilçe belediye başkanları, CHP Manisa İl Örgütü ve ilçe örgütleri, çevre illerden gelen birçok belediye başkanı, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hayır yemeğine katılanlar, merhum Başkan Durbay’ın babası Osman Durbay ve annesi Fatma Durbay'a taziyelerini iletti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.30’da belediye binası önü, Cumhuriyet Meydanı, Manolya Meydanı, MASKİ, 100. Yıl Meydanı, Manisa Prime, İki Lüleli Camii, Alaybey Camii, Kuşlubahçe Kent Lokantası ve Manisa Şehir Hastanesi önünde lokma hayrı düzenlenecek.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATININ 7. GÜNÜ DOLAYISIYLA AİLESİNİN YAŞADIĞI KOLDERE MAHALLESİ’NDE MEVLİT VE HAYIR YEMEĞİ DÜZENLENDİ.