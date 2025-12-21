Başiskele'de Cadde ve Sokaklarda Yoğun Temizlik Çalışması

Başiskele'de kapsamlı temizlik çalışması sürüyor

Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın uygulaması

Ekipler cadde ve sokaklarda biriken yaprak, toprak ve çevresel atıkları temizleyerek bertaraf etti. Süpürge araçları ve temizlik personelinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda yol kenarları, duvar dipleri ve kaldırımarda biriken çamur ve tozlar basınçlı suyla yıkanıyor.

Hijyen ve dezenfeksiyon

Hijyen çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri özel ekipmanlarla yıkanarak, kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı dezenfekte ediliyor.

Başkan saha incelemesinde

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahada yürütülen çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

