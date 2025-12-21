DOLAR
Başiskele'de Cadde ve Sokaklarda Yoğun Temizlik Çalışması

Başiskele Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik yapıyor; çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Başkan Yasin Özlü saha çalışmasını inceledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:23
Başiskele'de Cadde ve Sokaklarda Yoğun Temizlik Çalışması

Başiskele'de kapsamlı temizlik çalışması sürüyor

Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın uygulaması

Ekipler cadde ve sokaklarda biriken yaprak, toprak ve çevresel atıkları temizleyerek bertaraf etti. Süpürge araçları ve temizlik personelinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda yol kenarları, duvar dipleri ve kaldırımarda biriken çamur ve tozlar basınçlı suyla yıkanıyor.

Hijyen ve dezenfeksiyon

Hijyen çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri özel ekipmanlarla yıkanarak, kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı dezenfekte ediliyor.

Başkan saha incelemesinde

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahada yürütülen çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

