Adıyaman'da Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Düştü

Adıyaman-Çelikhan Karayolu — Öğle Saatleri

Adıyaman’da aniden bastıran sis, kent genelinde etkili oldu ve özellikle kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda öğle saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinde ciddi düşüş yaşandı.

Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı; yolda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Birçok sürücü, diğer araçların kendilerini fark etmesi için ikaz lambalarını yakarak yavaş ve dikkatli ilerledi.

Yetkililer veya trafik ekipleri hakkında ek bilgi paylaşılmadı, sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ADIYAMAN’DA ANİDEN BASTIRAN SİS, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.