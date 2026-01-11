Üsküdar’da Sağanak: Yollar Nehre Döndü, Görüntüler Kamerada

Üsküdar’da Sağanak: Yollar Kısa Sürede Nehre Döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Üsküdar başta olmak üzere birçok noktada yollar kısa sürede suyla doldu ve adeta nehre dönüştü.

Vatandaş ve iş yeri kameralarında anlar

Beylerbeyi'nde aniden bastıran sağanak sırasında yolun su birikintisiyle dolma anı bir dükkanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağmurun hızlı başlamasıyla sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu görülüyor.

Selamsız'da bir merdivenin üzerinden akan sular, vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Salacak sahil yolunda ilerleyen bir aracın sileceği ise yoğun yağış karşısında yetersiz kalarak araç kamerasına yansıdı.

Yağışın etkili olduğu anlara ait görüntüler, bölgedeki su birikintileri ve olumsuzlukları net şekilde gösteriyor.

