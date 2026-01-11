Üsküdar’da Sağanak: Yollar Nehre Döndü, Görüntüler Kamerada

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak Üsküdar ve çevresinde etkili oldu; yollar nehre döndü, Beylerbeyi ve Selamsız’dan kaydedilen görüntüler kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 02:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 02:43
Üsküdar’da Sağanak: Yollar Kısa Sürede Nehre Döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Üsküdar başta olmak üzere birçok noktada yollar kısa sürede suyla doldu ve adeta nehre dönüştü.

Vatandaş ve iş yeri kameralarında anlar

Beylerbeyi'nde aniden bastıran sağanak sırasında yolun su birikintisiyle dolma anı bir dükkanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağmurun hızlı başlamasıyla sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu görülüyor.

Selamsız'da bir merdivenin üzerinden akan sular, vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Salacak sahil yolunda ilerleyen bir aracın sileceği ise yoğun yağış karşısında yetersiz kalarak araç kamerasına yansıdı.

Yağışın etkili olduğu anlara ait görüntüler, bölgedeki su birikintileri ve olumsuzlukları net şekilde gösteriyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

