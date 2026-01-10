Adıyaman İGC'den İHA'ya Anlamlı 10 Ocak Ziyareti

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Ziyaret, İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek öncülüğünde; cemiyet yönetimi ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Heyet, İHA Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya geldi.

Görüşmede basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar, yerel medyanın durumu ve gazeteciliğin geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Mehmet Cihan Akbilek ziyarette yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak şunları söyledi: "İhlas Haber Ajansı’nın hem yerel hem de ulusal ölçekte yaptığı haberleri yakından takip ediyoruz. Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun güvenini kazanmış bir kurumdur. Adıyaman’da da sahada aktif şekilde görev yapan İHA muhabirlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz"

Akbilek, yerel medyanın güçlendirilmesinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından önemine dikkat çekti ve gazetecilerin ekonomik ile mesleki sorunlarının çözümünde dayanışma çağrısında bulundu.

İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına İGC heyetine teşekkür etti. Kizir, yerel basın mensuplarının sahada karşılaştığı zorluklara rağmen mesleki sorumlulukla görev yaptıklarını ve bu tür ziyaretlerin motivasyonu artırdığını belirtti.

Karşılıklı sohbet ve fikir alışverişiyle süren ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

