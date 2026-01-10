Adıyaman İGC'den İHA'ya Anlamlı 10 Ocak Ziyareti

İGC heyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İHA Adıyaman Bürosu'nu ziyaret ederek yerel basının sorunları ve dayanışmayı ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:08
Adıyaman İGC'den İHA'ya Anlamlı 10 Ocak Ziyareti

Adıyaman İGC'den İHA'ya Anlamlı 10 Ocak Ziyareti

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Ziyaret, İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek öncülüğünde; cemiyet yönetimi ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Heyet, İHA Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya geldi.

Görüşmede basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar, yerel medyanın durumu ve gazeteciliğin geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Mehmet Cihan Akbilek ziyarette yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak şunları söyledi: "İhlas Haber Ajansı’nın hem yerel hem de ulusal ölçekte yaptığı haberleri yakından takip ediyoruz. Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun güvenini kazanmış bir kurumdur. Adıyaman’da da sahada aktif şekilde görev yapan İHA muhabirlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz"

Akbilek, yerel medyanın güçlendirilmesinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından önemine dikkat çekti ve gazetecilerin ekonomik ile mesleki sorunlarının çözümünde dayanışma çağrısında bulundu.

İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına İGC heyetine teşekkür etti. Kizir, yerel basın mensuplarının sahada karşılaştığı zorluklara rağmen mesleki sorumlulukla görev yaptıklarını ve bu tür ziyaretlerin motivasyonu artırdığını belirtti.

Karşılıklı sohbet ve fikir alışverişiyle süren ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

ADIYAMAN İNTERNET GAZETECİLERİ CEMİYETİ (İGC) HEYETİ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA...

ADIYAMAN İNTERNET GAZETECİLERİ CEMİYETİ (İGC) HEYETİ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İHLAS HABER AJANSI (İHA) ADIYAMAN BÜROSU’NU ZİYARET ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti: Trafik Lambasına Tutundular
2
Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı: 16,3 km, 6 Şerit
3
Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi
4
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor: İlçe ve Kırsalda 7/24 Çalışma
5
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Düzenlemesi Sona Yaklaşıyor
6
Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek
7
Batman'da kırsalda kar 1 metreyi aştı: Köy ve mezra yolları kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları