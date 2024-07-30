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Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan yeni personel alım ilanı, kamu sektöründe iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Son günlerde duyurulan ilana göre, Adli Tıp Kurumu çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, birçok farklı pozisyonda istihdam edilme şansı bulacak. İşte bu personel alım ilanı hakkında detaylar ve başvuru bilgileri...

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:40
Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak personel alımı kapsamında, birçok farklı kadroda istihdam edilecek personeller aranıyor. İlan detaylarına göre, aşağıdaki pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirilecektir.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIM AYRINTILARI

das

  • Güvenlik Görevlisi
  • İnfaz ve Koruma Memuru
  • Hizmetli
  • Şoför
  • Tekniker
  • Laborant
  • Büro Personeli
  • Hemşire
  • Psikolog
  • Biyolog
  • Mühendis

Bu geniş kadro seçeneği, farklı eğitim ve meslek geçmişine sahip adaylara iş bulma fırsatı sunuyor. Her pozisyonun kendi gereksinim ve sorumlulukları bulunmakta, bu nedenle başvuracak adayların ilan metnini dikkatle incelemeleri önemlidir.

Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Yaş Şartları:

Genel pozisyonlar için başvuru yapacak adayların, son başvuru tarihi olan 11 Ağustos 2024 itibarıyla 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımaları ve merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir. Yani, 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular başvuruda bulunabilir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonları için ise adayların 30 yaşını bitirmemiş olmaları ve 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmaları şarttır.

Askerlik Durumu: Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak gerekmektedir. Askerlik çağına gelmiş olan adayların ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları gerekmektedir.

Suç Kaydı: 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak şarttır.

Sağlık Durumu: 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adayların kamu haklarından mahrum olmamaları şarttır.

Eğitim Nitelikleri: Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak gerekmektedir.

Arşiv Araştırması: Adayların arşiv araştırması olumlu olmalıdır.

Başvurular, 5 Ağustos ile 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Başvurular, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım portalı üzerinden yapılacaktır. Başvurular için aşağıdaki adrese giriş yaparak e-Devlet üzerindeki iş başvuru ekranını kullanabilirsiniz:

Başvuru ekranı, belirtilen tarih aralığında aktif hale gelecektir. Adayların, başvuru sürecini kaçırmamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde sunmaları önemlidir.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan bu personel alımı, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ve eğitimli profesyoneller için önemli bir kariyer fırsatı sunmaktadır. İlgili pozisyonlar için belirlenen şartları sağlayan adaylar, bu süreçten yararlanarak kamu sektöründe yeni bir adım atma şansı bulacaklardır. Başvuru yapacak adayların ilan metnini dikkatle incelemeleri ve başvuru sürecine özen göstermeleri tavsiye edilmektedir.

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