ADRA'FEST 2025 Balıkesir'de Başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, keman sanatçısı Cihat Aşkın ve bağlama sanatçısı Erdem Şimşek konseri ile başlayan ADRA'FEST 2025 (Adramytteion Festival Akademisi), bu yıl üçüncüsünü düzenliyor.

Ören Adramytteion Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen festival, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi gibi çeşitli kuruluşların desteğiyle hayata geçiriliyor. Festival, 12 Ağustos'a kadar sürecek ve bu yılki teması "Kültürlerarası" olarak belirlendi.

Festival, 6 bin yıllık Adramytteion Antik Kenti ve körfezini yeniden canlandırarak arkeoloji ile müziği buluşturmayı hedefliyor. Festivalin sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Cihat Aşkın üstlenirken, düzenleme kurulu başkanlığını Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz yürütüyor. Ayrıca, Adramytteion Araştırmaları Heyeti başkanlığını Dr. Hüseyin Murat Özgen, festival direktörlüğünü ise Doç. Dr. Hakan Okay ve Dr. Mesut Çaşka yapıyor.

10 gün sürecek festivalde, Balıkesir ili ile birlikte Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran ve Gömeç ilçelerinde toplam 36 sanatçı sahne alacak ve 11 oda müziği konseri düzenlenecek.

Konserler, başta Adramytteion olmak üzere, körfez genelindeki çeşitli tarihi ve kültürel mekanlarda gerçekleştirilecek.

Sanatçıların Vizyonu

Festivalin açılış konserinde konuşan Cihat Aşkın, kültür ve sanatın yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı. Aşkın, "İnsanlarımızın birlikte olmaları, hem acıya hem de mutluluğa beraberce ulaşabilmeleri için bu festivali düzenliyoruz. Adramytteion Derneğinin bu kültürü gelecek nesillere aktarma çabaları için çok müteşekkiriz. Halkımızla beraber bu tür etkinliklerde daima bir arada olacağız." dedi.

Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ise festivalin "Kültürlerarası" temasının yanı sıra arkeolojik ve kültürel mirasa ilişkin başlıklarla konser temalarının belirlendiğini açıkladı.

ADRA'FEST 2025 (Adramytteion Festival Akademisi), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde keman sanatçısı Cihat Aşkın (sağda) ve bağlama sanatçısı Erdem Şimşek (solda) konseriyle başladı.

ADRA'FEST 2025 (Adramytteion Festival Akademisi), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde keman sanatçısı Cihat Aşkın (sağda) ve bağlama sanatçısı Erdem Şimşek (solda) konseriyle başladı.