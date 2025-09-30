ADÜ 2025-2026 Akademik Yılı 'İlk Ders: Filistin' ile Başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2025-2026 akademik yılını "İlk Ders: Filistin" sunumuyla açtı; Rektör Kent ve Dekan Ekşi konuştu, Filistinli öğrenciler sahneye davet edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:37
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 2025-2026 akademik yılına geleneksel "İlk Ders" programı kapsamında gerçekleştirilen "Filistin" sunumuyla giriş yaptı. Tören, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonunda düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent'in Açıklamaları

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, törende yaptığı konuşmada Filistin'de yaşananların ağır sonuçlarına dikkat çekti ve Filistin'de insanlık suçu işlendiğini belirtti. Kent, konuşmasında şunları söyledi:

"Siviller, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, yaşam hakkından bilinçli olarak mahrum bırakılmaktadır. Hastaneler, okullar, ibadethaneler hedef alınmakta, suya, gıdaya ve ilaca erişim dahi engellenmektedir. Bu durum yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın onurunu yaralamaktadır. Çünkü orada yaşamını yitiren her çocuk, yalnızca Filistin'in değil, tüm insanlığın evladıdır."

Kent, Filistin'deki katliamların derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayarak, üniversite olarak gençlere adalet, merhamet ve insanlık onurunun değerlerini öğretme sorumluluklarını yineledi. Konuşmasının sonunda "Filistin halkının yanındayız" mesajını verdi ve Filistin'in özgür, bağımsız bir devlet olarak varlığı için destek ve dualarını sürdürdüklerini söyledi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi'nin Sunumu

Programda ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi de "Filistin" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ekşi, İsrail'in uygulamalarını soykırım olarak nitelendirerek kamuoyunun ve toplumsal hareketlerin önemine işaret etti. Ekşi, "Bu tür katliam ve vahşetleri eğer devlet durduramıyorsa yumuşak güç olarak kamuoyu gücü, toplumsal hareketlerin, gösterilerin gücü olduğu yani bireylerin gücü olduğu bir dönem söz konusu. Evet sonuç vermesi biraz zaman alıyor ama tarihe da baktığımız zaman yumuşak güç zaman zaman sert güce galebe çalabiliyor." diyerek demokratik tepkilerin etkisine vurgu yaptı.

Programın Kapanışı: Öğrenciler Sahneye Davet Edildi

Programın sonunda üniversitedeki Filistinli öğrenciler sahneye davet edilerek toplu fotoğraf çekildi. Bazı öğrenciler, üzerinde "İsrail sivilleri hedef alıyor" ve "Filistin'de olanlara susmayın" yazılı dövizlerle, Türk ve Filistin bayraklarını taşıdı.

