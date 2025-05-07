SAMDOB, 'Masal Şatosu' Müzikalini Sahneye Koyuyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'Masal Şatosu' müzikalini yarın sahneye koyma heyecanı yaşıyor. Rejisör Şahan Gürkan ile yazar Cennet Türker tarafından kaleme alınan ve Çelik Kasapoğlu tarafından bestelenen bu çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Uyuyan Güzel'in Yeni Yorumu

Masal, 'Uyuyan Güzel' hikayesinden ilham alarak, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan bir prensesin macerasını anlatıyor. Toplamda 14 şarkı içeren eser, Şahan Gürkan'ın rejisi ile sahnede hayata geçirilecek.

Kreatif Detaylar

Oyunun koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyonu Murat Turgut tarafından hazırlanmıştır.

Müzikalin Teması

'Masal Şatosu' müzikalinin konusu özetle şöyle: Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü sadece bir 'Ya-Pi', yani yakışıklı bir prens bozabilir. Doralion'un güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş ile prensi bulmak için oldukça maceralı bir yolculuğa çıkar.

Performans Detayları

'Masal Şatosu' müzikali, yarın saat 11.00 ve 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi''nde minik sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yarın sahneye koyacak. Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yarın sahneye koyacak. Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.