Afşarünal: "Basın Mensupları Milletin Sesi" — Çalışan Gazeteciler Günü

Murat Afşarünal, basının önemine vurgu yaparak tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve basın emekçilerinin fedakârlıklarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:27
Afşarünal: "Basın Mensupları Milletin Sesi"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, basın mensuplarının zorlu ve son derece önemli bir görev üstlendiğini belirterek, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Afşarünal, basının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, özgür, tarafsız ve ilkeli basının toplumların gelişiminde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Teknolojik gelişmelerle birlikte basının öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Afşarünal, toplumda sağlıklı bilgi akışının sağlanmasında basın mensuplarının anahtar konumda bulunduğunu dile getirdi.

"Vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı ve özgür sesi olan basın mensuplarımız, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumsal sorunların çözüme kavuşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Kısa sürede takip ettiğimiz bir haberin ya da okuduğumuz bir bültenin arkasında, günlerce süren emek ve fedakârlık vardır. Basın emekçilerimizin alın teri her zaman takdire şayandır"

Afşarünal, objektif habercilik anlayışıyla devletin ve milli iradenin yanında durmaya devam eden basının, güçlü Türkiye hedeflerine giden yolda önemli bir destek unsuru olacağını belirterek, yerel ve ulusal tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

