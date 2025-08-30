DOLAR
Afyonkarahisar–Dumlupınar Treninde 'Büyük Zafer' Anlatıldı

DPÜ, 'Rotamız Zafer' ile Afyonkarahisar-Dumlupınar treninde düzenlediği sempozyumla Büyük Taarruz'un 103. yılını anımsattı; program duraklar ve Dumlupınar Şehitliği ziyaretini içerdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 01:38
Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a 'Büyük Zafer' Tren Yolculuğu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını anmak amacıyla Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a seyreden trende kapsamlı bir tarih sempozyumu düzenledi. Etkinlik, 'Rotamız Zafer' sloganıyla gerçekleştirildi.

Trende Gerçekleştirilen Sempozyum

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Tren Garı'ndan Dumlupınar'a hareket eden trendeki iki vagonda, '30 Ağustos'un İzinde: Kocatepe'den Dumlupınar'a Zafer Rotası Tren Yolculuğu' başlıklı sempozyum yapıldı. Program, katılımcılara hem bilimsel içerik hem de görsel ve mekânsal bir tarih deneyimi sundu.

Açılış ve Rektörün Mesajı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sempozyumun açılış konuşmasında bu yıl 30 Ağustos'un 103. yılını farklı bir heyecanla kutladıklarını belirtti ve etkinliğin canlı bir tarih belleği inşa etme gayesi taşıdığını vurguladı. Kızıltoprak, '103 yıl önce kazandığımız zaferin izlerini taşıyan bu topraklarda bir demiryolu yolculuğu yaparak tarihi süreci yeniden yaşamak, yorumlamak ve gençlerimize, milletimize tekrar hatırlatmak istedik. Bu yolculuk bir rota izlemenin ötesinde mekansal hafızayı yeniden ifade etmek ve bu zafer hattını takip ederek aynı zamanda zaferin kazanıldığı istasyonlarda o günlerin ruhunu dinlemek, stratejik kararların alındığı noktalarda o havayı teneffüs etmek amacını da taşımaktadır.' sözleriyle programın önemini aktardı.

Sempozyum İçeriği ve Katılımcılar

Sempozyumda alanlarında uzman akademisyenler, tarihçiler ve araştırmacılar bir araya gelerek Büyük Taarruz'un askeri ve kültürel boyutlarını ele aldı. Katılımcılar, tarihi analizler ve değerlendirmelerle tren yolculuğunu bilimsel bir zemine oturttu.

Destekçi Kurumlar ve Ziyaretler

Etkinliğe destek veren kurumlar arasında yer alan ve programa katılan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, 30 Ağustos ruhunun yaşatılmasının önemine dikkat çekti ve düzenlenen sempozyumu çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Program kapsamında belirli noktalarda mola verildi; trendeki yolculara Büyük Zafer'in geçtiği topraklar tanıtıldı. Akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde Dumlupınar Şehitliği de ziyaret edilerek burada dua edildi.

